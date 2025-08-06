政府总理部署口岸重建落实工作 批评部分部委组织不力

会议听取了交通部部长努尔兰·萨乌然巴耶夫、财政部副部长叶尔詹·比尔詹诺夫、国家安全委员会副主席兼边防局局长叶尔兰·阿勒达朱马诺夫就有关问题所作的汇报。

据财政部介绍，今年计划对位于哈萨克斯坦与中国、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等欧亚经济联盟外部边界的9个公路过境点实施重建。目前，卡普兰别克、阿塔梅肯、哈勒扎特和阿拉湖四个过境点已完成改造并投入使用，其余五个过境点改造升级工程将在年底前完工。此外，丝绸之路客运过境点的重建工作也已启动，预计将于2026年上半年竣工。

此次过境点重建将重点打造现代化通关条件，包括建设六车道引道，并为所有职能部门（包括电子控制系统）配备统一基础设施。

在听取报告后，别克帖诺夫对部分部委工作不力提出批评，指出海关服务组织不到位，与俄罗斯和吉尔吉斯斯坦接壤的陆路口岸改造工程进展缓慢。

他责令对财政部国家收入委员会和交通部公路委员会相关负责人在组织协调方面存在的问题进行问责。

会议决定，由各相关部委负责人亲赴一线，协调推进现场工作。

同时，会议要求加强对海关人员特别是驻守口岸人员的任职标准，尽快解决设备配备和网络接入等关键问题。

会议强调，交通部和财政部部长必须每周向政府总理报告过境点改造进展情况，确保项目按期保质完成。

【编译：阿遥】