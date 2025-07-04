政府总理别克帖诺夫出席第17届经济合作组织峰会

本次峰会汇聚了地区多国高层领导人，包括阿塞拜疆、土耳其、伊朗、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦总统，巴基斯坦总理，阿富汗副总理，以及土库曼斯坦副总理兼外交部长。与会的还有多个国际与区域组织的代表，如突厥国家组织、亚洲相互协作与信任措施会议、欧洲-高加索-亚洲运输走廊组织、联合国及联合国亚洲及太平洋经济社会委员会等。

会议期间，与会各方围绕经济合作展开讨论，重点聚焦交通物流、能源合作、气候安全及数字化转型等关键议题。

峰会期间，别克帖诺夫还与阿富汗副总理阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔举行了双边会晤。双方就深化两国在经贸、交通运输及农业等领域的合作交换了意见。

Фото: 总理官网

别克帖诺夫在会谈中指出，应托卡耶夫总统倡议，哈萨克斯坦愿意参与图尔贡迪—赫拉特铁路项目的投资建设。

—阿富汗是连接中亚与南亚的重要桥梁。跨阿富汗铁路的建设将为整个地区带来积极发展动力。哈萨克斯坦政府重申参与该项目的意愿，双方近期有望签署相关备忘录。-别克帖诺夫表示。

7月3日，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府接见了政府总理别克帖诺夫。

【编译：阿遥】