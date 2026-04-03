政府总理出席GECA 2026论坛：哈萨克斯坦将优先发展稀有金属产业

—当前行业面临的核心任务之一是发展稀有金属生产。我国拥有在全球生产链中发挥关键作用的多种战略性矿产资源。值得关注的是，去年我们发现了储量近80万吨的奎热克特阔勒大型矿床，其中富含铈、钕、钇等稀土元素。此外，通过开发人工矿源（尾矿及工业废渣），我国的地质资源潜力也在不断扩大，这为工业发展开辟了新的机遇，-别克帖诺夫指出。

他还将水资源管理列为政府工作的重点方向之一。

—我国已经启动了全国地下水矿床的大规模普查工作。保护自然财富、维护清新的空气和水源、合理利用现有资源，是我们神圣的义务。这直接关系到当代及后代子孙的福祉，-别克帖诺夫说。

政府首脑强调，本届论坛不仅是地质学界的盛会，更是针对国民经济各领域制定共同决策、加强合作伙伴关系的战略平台。

—哈萨克斯坦是一个矿产资源丰富的国家。在矿产勘探、开采及加工领域为投资者创造良好环境，始终是政府的头等大事，-他说道。

据别克帖诺夫介绍，未来三年内，地质勘探领域的融资总额将达到5亿美元。

—我国高度重视地质勘探的资金保障。相关投入已增长10倍，预计未来三年将达到约5亿美元。目前，阿斯塔纳正在建设现代化的地质产业集群，其中包括分析实验室、矿物标本库及地质信息数据库。该集群将整合人才与技术资源，成为激活研究工作的地质能力中心，-他说。

别克帖诺夫还提到，哈萨克斯坦总统已宣布2026年为"数字化与人工智能年"。

—这一倡议对地质行业同样具有重大意义。基于大数据分析和地球物理建模的尖端技术，无疑将为地质勘探注入新动力，从而提升工作效率，节省决策所需的时间与资源。在数字化转型框架下，我们需要重点培养能够熟练运用新技术的专业地质学家、工程师和分析师，打造新一代人才队伍，-别克帖诺夫总结道。

【编译：阿遥】