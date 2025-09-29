政府总理出席独联体国家政府首脑理事会会议

独联体国家政府首脑理事会主席兼塔吉克斯坦总理科基尔·拉苏尔佐达、阿塞拜疆政府总理阿里·阿萨多夫、白俄罗斯总理亚历山大·图尔钦、吉尔吉斯斯坦部长内阁主席兼总统办公厅主任阿德尔别克·卡西马利耶夫、俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京、乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫、土库曼斯坦内阁副主席霍贾穆拉特·格尔迪穆拉多夫和独联体秘书长谢尔盖·列别杰夫出席会议。

此外，亚美尼亚政府副总理副总理梅尔·格里戈里扬以视频连线方式出席了会议。

小范围会谈中，各国政府首脑就科技领域合作和经济互动等热点问题交换了意见。

Фото: Правительство РК

哈萨克斯坦总理在讲话中指出，独联体仍然是可靠的合作平台，致力于共同寻求互利解决方案。独联体国家的GDP总量年均增长4.5%。过去五年，内部贸易增长了40%。去年，哈萨克斯坦与独联体国家的贸易总额达373亿美元，其中服务贸易额增长9.4%，达到43亿美元。

别克帖诺夫表示，进一步加强经济互动对于实现可持续增长和提升竞争力至关重要。与此同时，成员国正在就完善外汇交易机制开展的全面工作将为刺激商业活动提供额外动力。

他同时指出，应重点加强数字化转型、引入人工智能等领域合作，确保经济快速增长。

- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在国情咨文中将哈萨克斯坦转型为全数字化国家列为未来三年的战略重点。我们正在积极制定涵盖公共行政所有领域的数字化议程，这将使我们能够解决各种社会问题以及公民日常生活的方方面面。我们特别重视国内数字产品的出口。哈萨克斯坦正在与外国合作伙伴广泛分享经验，并愿意与英联邦伙伴开展这方面的合作。-他说。

会议还重点讨论了交通运输现代化和过境潜力、中小企业支持、森林资源合理利用，以及木材加工发展等领域的合作。会议还强调，鉴于全球对生态材料的需求日益增长，从原材料出口转向高附加值产品生产至关重要。

Фото: Правительство РК

大范围会谈中，与会者讨论了在科技发展、主要多式联运走廊数字化、能源、林业和森林工业、农业、卫生、生态、兽医等领域的合作。

根据会谈结果，会议签署了以下重要文件：

* 2026-2035年独联体国家科学技术发展战略；

* 至2035年独联体成员国信息社会和数字经济发展合作战略；

* 独联体成员国主要多式联运运输走廊数字化战略；

* 独联体成员国就防止蝗虫大规模蔓延达成合作协议；

* 独联体成员国建筑活动的定价概念。

据悉，独联体成员国政府首脑理事会下次会议将于2026年上半年在阿什哈巴德（土库曼斯坦）举行。

Фото: Правительство РК

【编译：小穆】