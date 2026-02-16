政府总理视察阿斯塔纳滑雪基地 强调提升国家奥运竞争力

该滑雪基地主体为一栋两层建筑，总面积约2000平方米，单次最大接待能力为300人，同时为当地创造了30个就业岗位。

基地内部设施较为完善，设有功能齐全的综合训练馆，配备多种专业力量训练器材。馆内还特别引进“Skate Treadmill RL3500E”专业滑雪滑步机，可模拟越野滑雪和滑冰技术动作，使运动员能够在全年条件下持续开展专项技术训练。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

此类专业设备有助于科学调节训练负荷，并在教练团队的指导下保障训练安全，对高水平运动员培养具有重要意义。此外，基地还配套建设了专门用于滑雪板及各类运动器材准备、存放和烘干的功能用房。

别克帖诺夫在视察时指出，现代化体育基础设施建设与提升国家奥运竞争力的任务紧密相连。

—当前冬奥会正在意大利举行，我们更加深刻地认识到为运动员创造优越训练条件的重要性。因此，国家正着力打造符合国际标准的体育基础设施体系，确保运动员能够接受高水平训练。支持群众体育发展和奥运后备力量建设，是对国民健康和国家国际形象的长远投资，-别克帖诺夫强调。

据介绍，该基地今后将成为青少年体育学校、奥运后备人才培养中心以及竞技体育学校学员的重要训练平台。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

总体来看，在全国群众体育发展框架下，哈萨克斯坦体育基础设施持续完善，公民参与体育运动的比例稳步提升。数据显示，全国人均体育设施覆盖率已由2023年的52.2%提高至2025年的59.6%；经常参加体育锻炼的人口比例也从40.4%增至44.5%。

视察期间，别克帖诺夫还向有关部委及阿斯塔纳市政府下达了一系列指示，包括：进一步加强奥运后备力量培养体系的硬件建设，扩大青少年群众体育参与项目，持续系统性支持相关中小企业发展，着力提升体育产业服务能力和出口潜力。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

【编译：阿遥】