政府总理：各地区应加快推进保障性住房供应

数据显示，去年哈萨克斯坦建筑行业保持了16%的稳健增长，全国累计交付投产住房达2000万平方米。通过各项保障措施，共有18.5万户家庭改善了住房条件。

—已采取的一系列举措简化了公民获取国家支持工具的流程。在住房政策中发挥核心作用的家庭银行已正式获得国家发展机构地位。此外，住房名单的数字化转型最大程度减少了人为因素的干扰，显著提升了住房登记与分配程序的透明度，-别克帖诺夫在会上表示。

政府总理指出，住房租赁机制和国家抵押贷款计划正持续发挥关键作用。通过“纳乌鲁兹”和“纳乌鲁兹-工人”专项贷款计划，目前已发放贷款2330亿坚戈，惠及8500多人。

—今年必须保持建设势头，继续致力于提升住房的可负担性。我要求工业和建设部会同各州政府，确保住房投产计划如期完成。在此过程中，必须注重打造舒适、宜居的城市环境。学校、幼儿园和医院等公共设施应布局在居民区附近，方便居民使用。同时，相关工程与通讯基础设施建设也应提前推进，-别克帖诺夫强调。

与此同时，别克帖诺夫指出，虽然阿斯塔纳、阿拉木图等大城市建筑活动十分活跃，但也必须同样重视单一产业城市和农村地区的住房建设。

—我指示工业和建设部会同巴伊铁列克国家控股公司及各州政府，共同激活旨在提升公民住房可负担性的区域性专项计划，-别克帖诺夫说道。

【编译：阿遥】