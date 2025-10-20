政府总理：发展人工智能技术是政府首要任务

据政府新闻办公室消息，别克帖诺夫总理与哈萨克斯坦IT公司代表座谈，围绕国家元首在题为《人工智能时代中的哈萨克斯坦：关键问题及其通过根本性数字变革解决》的国情咨文中提出的任务，审议了教育、体育和工业领域人工智能初创项目的支持事宜。

本土公司Paradigm Shift（CodiPlay）代表介绍了新项目的进展：

AI Kitap是一款数字教科书，可根据每位学生的水平个性化调整学习材料，进行进度分析并识别知识短板。目前，其工作版本已开发完成，并正与AITU系统集成。

OlympIQ则是一个促进体育发展的技术平台。该系统利用人工智能处理分析、运营、医疗和组织数据。其发展路线图已制定，首批原型也已准备就绪。

会上，向总理报告了计划在试点模式下引入AI Kitap和OlympIQ项目的学校及体育联合会名单。

“发展人工智能技术是政府的首要任务。我们准备全方位支持本土公司的产品，”别克帖诺夫总理强调。

会议还审议了公司针对优化生产流程、提升能源和交通领域效率、降低运营成本以及风险管理的技术开发举措。这些产品包括数据分析、预测和自动化的智能系统，已应用于关键领域。

会议结束时，总理指示有关机构审议IT专家提出的建议。

【编译：木合塔尔·木拉提】