政府总理赴阿拉木图调研高新技术产业与经济特区建设

在调研阿拉套创新技术园经济特区期间，别克帖诺夫详细了解了园区在发展高新技术产业、深化本土化生产以及扩建基础设施等方面所开展的工作。

阿拉木图市副市长沃勒扎斯·斯玛古罗夫就特区基础设施保障规划进行了汇报。目前，“阿拉套创新技术园”正定位为高新技术生产与研发的集聚区，入驻企业数量已达203家。自特区启动以来，入驻企业累计投资约3990亿坚戈，创造了7200个稳定就业岗位，产值及服务总额达到1万亿坚戈。目前，特区内共有24个项目正在实施，总价值2650亿坚戈，可提供1000个就业岗位；其中，2025年已启动6个项目，总投资190亿坚戈，新增就业岗位355个。

根据阿拉木图市政府提供的数据，该特区土地入驻率已达94%，剩余可用土地仅为7.7公顷。同时，特区目前的经营期限仅至2027年底，这在一定程度上制约了资本密集型和长期项目的落地，也降低了对投资者的吸引力。针对这一情况，为保持增长势头并实现既定发展目标，别克帖诺夫指示相关部门延长特区使用期限、扩大园区面积，并根据高新技术产业多元化发展及新项目启动的实际需求，扩充特区准许经营的业务范围清单。

别克帖诺夫强调，经济特区的发展水平及其基础设施的完备程度，是吸引投资的关键因素，这一经验应在全国各地区加以推广。为此，政府正采取措施，系统性提升基础设施建设质量，以支撑未来投资项目的实施。他要求地方政府积极作为，加大吸引私人资本参与相关领域建设的力度。

他指出，在国家宣布将2026年定为“数字化与人工智能年”的背景下，必须为高新技术项目启动创造更加优越的条件，包括配套变电站、交通网络等基础设施的同步建设。

在位于特区内的NERO Group生产基地，总理听取了有关国产计量器具生产发展情况的汇报。

NERO Group创始人叶尔兰·纳毕耶夫向总理介绍了2025—2027年高新技术生产本土化综合项目，总投资约448亿坚戈。该项目计划创造650多个就业岗位，将生产面积扩大至21,068平方米，并拓展电缆产品、零部件及燃气计量仪表生产，同时启动无人机系统和机器人技术等新领域。此外，项目还包括人才培养计划：拟每年培养60名本科工程人才，并为200人提供技能提升培训。

此外，现场还展示了“智慧能源”科教集群项目，该项目旨在推动教育、科研与生产深度融合，并引入双元制教育模式。

值得关注的是，园区计划与中国优必选（UBTECH Robotics）开展合作，实施基于人工智能的教育及服务机器人生产本土化项目。目前，该方向已形成明确市场需求，并签署了关于引入AI实验室的承购协议。项目设计年产能约2.5万套，初期将创造80个就业岗位，未来还将进一步扩大生产规模。

