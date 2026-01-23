政府总理视察税务改革宣传工作进展 强调公平高效税收体系建设

中心展示了统一联络平台运作情况。纳税人咨询服务通过三级体系实现：初级解释、支持服务以及信息系统调整。自今年1月初以来，免费热线、即时通讯工具及人工智能聊天机器人已接收约13.5万次咨询请求。每天平均处理13—14千次申请，其中约7千次涉及税务改革、社会支付等核心问题。必要时，公民和企业咨询将转交相关部门进行系统分析与决策。

别克帖诺夫强调：“正如国家元首在国家库鲁尔泰会议上指出的，我们的任务是在平稳、无冲突状态下完成‘财政过渡’，构建与民众和企业高效互动的机制。我们正在建立公平高效的税收体系，同时逐步培养纳税意识。纳税不仅是义务，更是每个人为家乡发展贡献力量的具体体现，这正是国家元首所强调的爱国主义形式之一。今天我们看到，企业家正逐步适应公正哈萨克斯坦原则。2025年，企业自主纳税超过7500亿坚戈。”

总理指出，任何重大改革都伴随挑战与新风险，但哈萨克斯坦商业活跃度持续上升。财政部数据显示，2025年全国新注册法人实体达48万家，仅今年前20天又新增2.2万家，驳斥了所谓企业大规模关闭的猜测。对于确实阻碍经营的规范，应及时梳理并提出优化建议。

别克帖诺夫特别要求加强税务行政简化与官僚程序削减的宣传工作，确保民众和企业获得清晰、优质的解释服务。

电子财政中心是公民、企业与国家机关互动的核心服务平台。作为财政部数字基础设施关键节点，该中心为纳税人提供咨询、技术支持与行政服务。目前，所有部门已集中入驻新大楼，进一步提升信息安全水平。

除咨询服务外，中心还保障21个财政与预算政策相关信息系统的连续运行，承担中央预算流程整合、国家采购门户运营支持等职责。

视察结束后，总理指示财政部进一步推进电子财政中心技术升级，扩大各渠道咨询处理能力，为税务改革顺利实施提供坚实保障。

【编译：木合塔尔·木拉提】