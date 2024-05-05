哈政府总理和议会议长祝贺东正教复活节

政府总理别克贴诺夫在贺词中说：

-这一天对于我们国家来说是一个特殊的节日，民族间的和平与民族间的和谐融为一体。不同宗教和民族之间相互尊重、和谐共处为基础形成的哈萨克斯坦人民之间牢固的团结，是哈萨克斯坦这个国家最大的财富。这一完美的价值观，真实的体现在哈萨克斯坦人民的言行举止当中，我们的人民总是互相鼓励行善和维护真正的兄弟情谊。

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参议院议长阿什姆巴耶夫在贺词中表示，维护多样化的哈萨克斯坦各民族团结是我们国家的一项重要原则，在这一进程中，复活节所象征的价值观意义重大：

- 复活节代表了现代世界特别重要的价值观，例如仁慈、友爱和同情心等。它们是个人精神发展、加强社会和平与和谐的基础。 在社会中保持相互尊重，照顾我们的历史、传统和共同价值观非常重要。这反过来又被认为是国家先进发展和繁荣的主要条件。哈萨克斯坦的东正教群体与其他公民团体一起，为加强我们共同家园的和平与和谐做出了巨大贡献。

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政府总理和议长祝福哈萨克斯坦人民在节日之际身体健康、幸福安康，一切善行得到回报，祝愿哈国人民永享和平幸福。

【编译：木合塔尔·木拉提】