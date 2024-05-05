12:27, 05 五月 2024 | GMT +6
哈政府总理和议会议长祝贺东正教复活节
（哈萨克国际通讯社讯）东正教复活节之际，哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克贴诺夫和参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫分别就东正教复活节向哈萨克斯坦东正教群体致以节日祝贺。
政府总理别克贴诺夫在贺词中说：
-这一天对于我们国家来说是一个特殊的节日，民族间的和平与民族间的和谐融为一体。不同宗教和民族之间相互尊重、和谐共处为基础形成的哈萨克斯坦人民之间牢固的团结，是哈萨克斯坦这个国家最大的财富。这一完美的价值观，真实的体现在哈萨克斯坦人民的言行举止当中，我们的人民总是互相鼓励行善和维护真正的兄弟情谊。
参议院议长阿什姆巴耶夫在贺词中表示，维护多样化的哈萨克斯坦各民族团结是我们国家的一项重要原则，在这一进程中，复活节所象征的价值观意义重大：
- 复活节代表了现代世界特别重要的价值观，例如仁慈、友爱和同情心等。它们是个人精神发展、加强社会和平与和谐的基础。 在社会中保持相互尊重，照顾我们的历史、传统和共同价值观非常重要。这反过来又被认为是国家先进发展和繁荣的主要条件。哈萨克斯坦的东正教群体与其他公民团体一起，为加强我们共同家园的和平与和谐做出了巨大贡献。
政府总理和议长祝福哈萨克斯坦人民在节日之际身体健康、幸福安康，一切善行得到回报，祝愿哈国人民永享和平幸福。
【编译：木合塔尔·木拉提】