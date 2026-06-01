政府总理会见信发集团高管 讨论巴州工业园建设进展

目前，根据国家元首的重要指示，哈萨克斯坦正积极推进以优化经济结构和支持制造业发展为重点的投资政策。

会谈期间，双方重点听取并讨论了项目实施进展情况。赵廷勇表示，目前工业园选址工作已顺利完成，投资协议已经正式签署，公司同时聘请了专业设计机构，正在开展园区建设规划和设计工作。

别克帖诺夫表示，相关国家机关应为这一总投资额达150亿美元的大型项目提供必要支持和保障。该项目不仅将成为推动巴甫洛达尔州经济发展的重要增长点，也有望为哈萨克斯坦工业化进程带来显著的带动效应。

按照全产业链工业园建设规划，项目将打造高度一体化的生产体系，通过对铝土矿进行深度加工，实现从原材料到高附加值铝制品的全链条生产。项目投产后，氧化铝年产能预计达到480万吨，电解铝年产能达到240万吨。

此外，园区每年铝深加工产品产量预计可达120万吨。项目全面建成后，预计将直接创造约1万个就业岗位。

据了解，工业园建设工程计划于今年正式启动，首期项目预计于2028年投入运营，并力争在2029年实现全面达产。