政府总理会见德国经济与能源部长 推动经贸合作提质升级

会谈期间，双方重点就经济、投资、工业、能源、交通物流以及关键矿产等领域深化合作进行了讨论。

—对于哈萨克斯坦而言，德国是欧盟范围内最重要的经贸和投资伙伴之一。2025年，两国贸易额达到44亿美元，同比增长9.5%。当前，我们的重要任务是推动双边合作由传统的贸易投资模式向更高层次的工业与技术合作转型。我们希望通过推进本地化生产、促进技术转移以及培养高素质专业人才，将双方工业合作提升到新的水平，-别克帖诺夫表示。

双方还提到，德国CLAAS和Horsch公司在哈萨克斯坦农业机械制造领域开展的合作取得了积极成效。这一成功实践充分证明了本地化生产模式的优势，未来有望在更多工业领域推广应用。

赖歇对哈萨克斯坦经济发展取得的成果给予积极评价，并表示，两国在拓展经贸合作方面仍拥有广阔的发展空间。她强调，德方愿同哈方一道，在双方共同关注的重点领域进一步深化务实合作。

—长期以来，德哈两国始终保持着稳定而富有成效的合作关系。除了扩大贸易规模外，加强工业合作、在哈萨克斯坦建设新的生产基地同样十分重要。德国企业长期积极投资哈萨克斯坦经济，但我相信双方合作潜力远未得到充分释放。我们拥有广阔的发展空间，完全能够为两国经济和双方共同利益创造更加丰硕的成果。哈萨克斯坦已成长为本地区领先的经济体，其发展成就令人印象深刻。在持续推进传统产业发展的同时，你们也高度重视人工智能、数字化以及数字政府建设。我们的伙伴关系具有多层次、全方位的发展前景，-赖歇表示。

会谈结束时，双方重申，将继续共同努力，不断扩大投资合作规模，推动更多合作项目落地实施。

值得一提的是，2026年1月至4月，哈德双边贸易额达到14亿美元，同比增长5.9%。自2005年以来，哈萨克斯坦累计吸引德国投资约78亿美元。仅2025年一年，德国对哈投资同比增长28.5%，达到7亿美元。目前，哈萨克斯坦境内共有1100余家德国资本参与的企业开展经营活动，双方正在共同推进23个投资项目。