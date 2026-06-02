政府副总理会见李家超 哈方建议开展"哈港新"区域互动模式

双方就扩大经贸与投资合作、发展金融伙伴关系，以及加强哈萨克斯坦与香港之间的交通运输联系等议题深入探讨。

此次随同李家超访哈的香港代表团由70多名商业及政府部门代表组成，涵盖绿色能源、金融科技、人工智能、机器人技术、城市规划、制造业及创新发展等领域的领先企业负责人。

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会谈中，朱曼哈林强调哈萨克斯坦经济持续增长势头，特别提到国家主权信用评级提升，并表示哈方致力于吸引对高附加值项目的投资。

他指出，哈方特别关注发展国民经济实体部门的合作，建议共同实施农工综合体项目，并探索在农业原料及自然资源深加工、石油化工、煤化工、矿物肥料及农药生产，以及有色金属成品制造等领域开展合作。据悉，目前正在对接的项目总潜力评估超1000亿美元。

金融合作是此次会谈的另一核心方向。哈萨克斯坦表达了通过在香港市场发行债务工具以及成立联合投资基金，吸引香港资本参与本国建设的意愿。

—能够与香港探讨合作前景，我们深感荣幸。哈萨克斯坦不仅能为投资者提供极具吸引力的项目，还能助力其进入中亚市场，包括通过跨国工业合作机制开拓周边国家市场，-朱曼哈林说道。

他建议制定经贸合作联合路线图，建立"哈萨克斯坦—香港"双边投资基金，并探讨开展"哈萨克斯坦—香港—新疆"模式的区域互动作业。

朱曼哈林还表示，哈方对与香港代表及国际领先企业建立合资企业充满兴趣。为助力投资者减少新项目实施过程中的阻碍，国家将提供相应的政策支持与联合融资机制。哈方愿提供良好的营商环境、完善的基础设施及对前景项目的全面支持。

双方指出，互利互惠贸易仍有巨大提升空间。哈萨克斯坦有意增加对香港市场出口冶金、石化、食品工业产品，以及谷物和面粉。目前，哈国作为该地区主要的粮食、油料作物及畜牧产品出口国，去年谷物出口量已突破1500万吨，创20年来历史新高。双方均重点关注了建立合资企业与农产品深加工领域的合作前景。

李家超对哈萨克斯坦的经济发展速度，以及其作为亚洲与欧洲间关键物流枢纽的角色给予高度评价。他指出，目前约85%的区域陆路货运均需经由哈萨克斯坦领土。

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此外，李家超还介绍了香港正在进行的经济转型，即在巩固世界级金融中心地位的同时，大力推动创新与科技发展。未来几年，香港计划大幅扩张创新基础设施，增加科技园区数量，并持续吸引高端技术领域的国际人才。

—我们看到了香港与哈萨克斯坦之间扩大合作的巨大潜力。我们的经济在金融、创新、技术、物流和投资领域能够实现高效互补。而加强双方联系的一个关键举措，便是恢复香港与哈萨克斯坦之间的直航，-李家超强调。

会谈结束时，双方均表示有兴趣进一步加强国家机关与商界之间的互动，并一致同意激活各重点合作领域的务实工作。

数据显示，2025年哈萨克斯坦与香港之间的贸易额已达1.8亿美元，较2024年的1.3亿美元增长40%。