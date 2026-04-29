政府总理会见Air Products高层 就气体化工与工业技术合作进行磋商

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦共和国总理沃勒扎斯·别克帖诺夫日前会见Air Products欧洲和非洲地区总裁伊沃·博尔斯。双方就发展工业合作、引进先进技术以及在气体化工领域实施联合投资项目的前景进行了讨论。

Air Products是全球气体工业领域的领先企业，业务遍及50多个国家。

会谈中，双方重点围绕气体化工、煤化工、氢能以及提升国内冶金产业效率等方向的合作展开交流。

沃勒扎斯·别克帖诺夫指出，我国正持续迈向高质量经济发展阶段，当前重点在于推进技术现代化、加强技术转移并建设现代化生产体系。

他说：

— 我们高度重视与国际领先企业的合作，并始终对在先进技术发展方向上的互利合作持开放态度。哈萨克斯坦拥有丰富的资源潜力，同时正系统推进新型工业领域的发展。

Air Products欧洲和非洲地区总裁伊沃·博尔斯表示，公司有意扩大与哈萨克斯坦的合作，并在经济重点领域推进联合项目。

会谈结束后，总理责成萨姆鲁克-卡泽纳国家福利基金管理委员会主席加快推进与Air Products具有发展前景的联合项目的具体落实工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】