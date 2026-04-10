政府总理会见美国驻哈大使

会谈中，双方就进一步发展两国经贸和投资合作、数字化、人工智能，以及航天领域的互动进行了讨论。

双方还着重关注了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访问美国期间达成的各项协议的执行进展情况。

别克帖诺夫指出，托卡耶夫总统去年11月访问华盛顿，充分展现了两国经济合作的规模。双方签署的29项协议总价值达170亿美元，极大地推动了经济联系的拓展。哈萨克斯坦政府高度重视各项协议的落实。

- 目前，哈萨克斯坦与美国的合作发展迅速。这种合作建立在两国领导人之间牢固的关系之上，他们的战略远见使我们的合作切实可行。我们相信，最高政治层面的密切对话将为进一步深化两国经贸联系创造有利条件。-总理说。

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美国大使指出，两国之间建立了前所未有的关系。

- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对美国总统唐纳德·特朗普提出的和平委员会倡议和《亚伯拉罕协议》表达了明确立场。所有这些都是具有历史意义且充满活力的倡议。美国和特朗普总统感谢哈萨克斯坦的支持。-朱莉·斯塔夫特说。

截至2025年底，两国贸易额达到31.9亿美元；2026年1-2月，双边贸易额为4.874亿美元。

双方指出，美国是哈萨克斯坦经济的主要战略投资者之一，其重要性不容忽视。目前，有600多家美国参股公司在哈萨克斯坦成功运营。雪佛龙、埃克森美孚、亚马逊、花旗集团、威伯泰克、约翰迪尔、波音、甲骨文、百事可乐和玛氏等公司在哈萨克斯坦市场的存在，充分体现了双边经贸合作的巨大潜力。

会晤期间，双方还重点讨论了新宪法各项条款的落实情况，并指出新宪法是进一步改革和现代化公共行政体系的基础。

哈萨克斯坦总理指出，新宪法加强了政治稳定，为国家和社会的进步发展奠定了坚实的基础。

最后，双方确认致力于进一步加强贸易和经济伙伴关系，并在优先领域实施联合项目。

【编译：小穆】