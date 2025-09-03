中文
    政府副总理会见德国旅游协会代表团 探讨深化旅游合作

    哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，9月3日，哈萨克斯坦政府副总理叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫与德国旅游协会（DRV）代表团及德国主要旅行社代表举行会晤，就旅游领域合作进行了讨论。

    Фото: 总理官网

    会晤由德国旅游协会主席诺伯特·安德烈亚斯·菲比希、德国各大旅行社代表以及哈萨克斯坦旅游和体育部部长叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫共同出席。

    阔谢尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦高度重视与德国在各领域的合作，而旅游业是双边合作的重要方向之一。

    —对哈萨克斯坦而言，旅游不仅是经济产业，更是两国人民之间的信任桥梁。与德国的合作将为哈萨克斯坦在欧洲市场推广开辟新机遇。探讨在哈萨克斯坦举办DRV Destination Forum论坛的可能性，是增进相互兴趣、深化伙伴关系的重要一步。-阔谢尔巴耶夫说。

    德国旅游协会主席诺伯特·安德烈亚斯·菲比希强调了哈萨克斯坦对德国旅游市场的吸引力。

    —我们很高兴能够来到哈萨克斯坦，亲眼见证这里的旅游潜力。贵国独特的自然风光、悠久的历史和现代化的发展，使其成为对德国游客极具吸引力的目的地。德国游客每年在境外消费超过850亿欧元，我们相信哈萨克斯坦将在他们的首选目的地中占据一席之地。-他说。

    德国代表团此行还将访问阿斯塔纳、阿拉木图和拜科努尔，实地了解哈萨克斯坦的旅游资源及双方在合作项目上的潜力。

    会晤结束时，阔谢尔巴耶夫表示，相信在两国的共同努力下，双方合作与友谊将不断深化。

    【编译：阿遥】

