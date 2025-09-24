中文
    17:59, 24 9月 2025 | GMT +5

    政府总理会见匈牙利国会主席

    哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理沃勒加斯·别克帖诺夫24日会见到访的匈牙利国民议会主席克韦尔·拉斯洛。

    会谈中，双方就哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2024年对匈牙利进行国事访问期间签署的合作协议落实问题进行了讨论。

    双方着重关注了贸易、经济和投资领域的双边合作，包括建立合资企业、建设新的生产设施，以及在运输和过境、人文和数字领域的互动。

    此外，双方还探讨了数字化和人工智能发展领域的长期合作前景。这些领域符合哈萨克斯坦总统在国家数字化转型框架内为政府设定的任务。

    匈牙利是哈萨克斯坦在欧盟的重要合作伙伴。去年，两国贸易额增长了6%，达到约2亿美元。今年前7个月，贸易额增长了27%，超过1.5亿美元。哈萨克斯坦准备扩大对匈牙利95种商品的出口，这为贸易增长开辟了广阔的前景。

    运输和物流领域仍然是双方合作的主要领域之一。跨里海国际运输路线尤为重要，因为它将融入泛欧运输网络，并为哈萨克斯坦货物通往欧洲开辟道路。为了进一步加强合作，哈萨克斯坦计划于2026年与匈牙利L.A.C.控股公司合作，在布达佩斯建造一个多式联运码头。

    双方还讨论了政府间经济合作委员会的工作。

    最后，与会各方表示愿进一步加强互利经济合作。

    【编译：小穆】

