政府总理会见美国总统特使：哈美将深化投资与创新领域合作

别克帖诺夫指出，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫高度重视发展与美国的合作关系，此次会晤是进一步挖掘双边经贸潜力的重要一步。

他表示，哈萨克斯坦政府正采取系统性措施，为包括美国企业在内的外国投资者创造更为便利的经营环境。

根据哈萨克斯坦国家银行的数据，自1993年以来，美国对哈直接投资总额约为612亿美元，占外国直接投资总量的13%以上。过去五年间，双边贸易额增长了一倍，达到42亿美元。

会谈中，双方讨论了扩大贸易往来与投资合作的前景，并审议了深化在工业、数字化、能源、农业、交通物流以及水资源等领域协作的具体措施。

新的合作增长点集中在交通和过境运输领域。

在能源领域，双方强调在联合项目框架内推进现代化改造与技术引进的重要性。

双方还一致认为，农工综合体是合作的重点方向之一。哈萨克斯坦是全球十大粮食及面粉出口国之一，双方探讨了推动粮食深加工项目及联合向美国、欧盟、中国和印度等市场出口产品的可能性。

深化在数字工业和人工智能技术领域的合作被确定为优先事项。Alem.AI国际人工智能中心被认定为中亚地区主要合作平台，其汇集了包括苹果、谷歌等在内的全球领先高科技企业。

阿斯塔纳枢纽中心作为哈萨克斯坦数字生态系统的重要组成部分，目前有1700多家公司在此运营。哈萨克斯坦还在美国加利福尼亚州设立了“丝绸之路”创新中心，正与美国多家领先企业和高校合作实施加速器项目，以推动哈美两国间的科技伙伴关系。

会谈结束时，双方重申愿在所有具备前景的方向上扩大贸易与经济合作。

