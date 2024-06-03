政府总理会见中国有色矿业集团董事长

会谈中，双方就铜矿业领域合作问题进行了讨论。

在哈萨克斯坦总理的见证下，哈萨克斯坦铜冶炼公司（Kaz Minerals Smelting）、中国有色金属建设股份有限公司 (China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd.)和哈萨克斯坦有色金属建设有限公司（NFC Kazakhstan）签署了建设年产30万吨铜冶炼厂协议。

据了解，该铜冶炼厂将在阿拜州阿克托盖建成。原材料将由波兹沙阔勒和阿克托盖采矿加工厂，以及“Shygystustimet”选矿厂供应。该工厂的建设将形成一个集群，将世界上最大的铜矿之一和现代铜冶炼生产结合起来。该项目将创造1000多个新的就业岗位，初步投资额达15亿美元，预计2028年底投产。

值得一提的是，该企业将保障国内含铜原料和阴极铜加工的市场需求。阴极铜广泛应用于电力、工程等行业。此外，新工厂计划生产精炼金、银和硫酸。

-国家元首提出了经济稳定增长的任务。建设新铜冶炼厂是一项重大工业项目，可以增加我国生产的铜原材料的加工量，并对经济做出重大贡献。铜工业是我国工业的优先发展行业之一，其快速发展对我们非常重要。-别克帖诺夫说。

【编译：小穆】