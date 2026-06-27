哈政府副总理会见两家中资企业代表 共商煤化工与农工项目合作

此次围绕为哈萨克斯坦经济吸引大规模投资所开展的系列谈判，在“QazTrade”贸易政策发展中心驻乌鲁木齐代表处办公场地内进行。

会谈的重要成果之一，是与中国煤炭开采、煤化工及新材料领域大型综合企业——中国平煤神马控股集团有限公司达成的合作意向。中国平煤神马集团正在研究在哈萨克斯坦实施一项总投资规模高达15亿美元的大型项目，计划建设现代化煤化工综合体，推动煤炭深加工全产业链布局并生产高附加值产品。中方代表在会上表示，公司有意在哈萨克斯坦打造集约化、现代化的全产业链煤化工基地，并将哈萨克斯坦视为其在中亚地区的重点投资平台。朱曼哈林对此表示全力支持，并邀请中方积极赴哈开展实地考察与投资对接。

—我们高度支持煤化工领域相关项目。哈方已做好提供全方位支持的准备，并将通过与巴伊铁列克国有控股公司及哈萨克斯坦开发银行的协同合作，进一步完善融资机制。阿拜州方面也持开放态度，并已准备好为项目落地提供建设用地，-他强调。

会谈结束时，中国平煤神马控股集团与“QazTrade”贸易政策发展中心签署了关于开发哈萨克斯坦煤炭资源及推动煤化工产业发展的战略合作备忘录。

另一家重点合作对象为新疆中新建农牧有限责任公司。该公司在生物技术、畜牧业、兽用疫苗生产、饲料加工及农业深加工等领域具备较强产业基础。

双方就向哈萨克斯坦引进现代兽药生产技术，以及在兽医、畜牧业和种植业领域实施综合解决方案的可行性进行了交流，重点讨论了现代农业技术应用、灌溉系统建设以及高蛋白玉米种植等合作方向。

此外，该中方企业还提出在“霍尔果斯”经济特区建设工业园区的设想，计划开展玉米种植并实现年加工100万吨玉米的深度转化。中方合作伙伴表示，依托与“粮食合同公司”国家股份公司的合作，公司已对哈萨克斯坦市场进行了较为深入的研究。

会谈期间，朱曼哈林建议该企业将阿拜州作为农工综合体及农业深加工联合项目的重点落地区域。

他同时指出，在世界动物卫生组织取消最后一项兽医限制措施后，哈萨克斯坦畜牧产品对外出口迎来新的机遇。为此，哈方提出了一套综合合作模式，重点包括建立符合中国标准的专业实验室、完善出口监管体系以及强化边境物流基础设施建设。

—当前，哈萨克斯坦关注的重点已不再局限于活畜出口，而是转向高附加值深加工产品出口。通过建立完善的质量控制体系和现代化物流基础设施，我们将显著提升对华深加工产品出口规模，-朱曼哈林强调。

双方一致同意，将继续就相关项目细节开展深入研究，制定合作路线图，并组织双方专家互访交流，以切实推动各项投资倡议落地实施。