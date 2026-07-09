政府总理会见亚利桑那大学校长 聚焦科研创新与人才培养

会谈中，双方重点讨论了进一步拓展教育领域合作、在哈萨克斯坦重点发展方向实施联合学术项目，以及加强科研合作和技术成果转化等议题。

作为最早与哈萨克斯坦建立合作关系的外国高校之一，亚利桑那大学长期致力于支持哈萨克斯坦提升高等教育和科研能力。

目前，北哈萨克斯坦州霍兹巴耶夫大学与亚利桑那大学已建立战略伙伴关系，已有1200余名学生参与联合培养项目。今年，该项目首届毕业生也将顺利完成学业。

—哈萨克斯坦新宪法将教育、科学和创新确立为国家战略发展的重要方向。哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统把人力资本开发列为国家发展的重点任务之一。我们将积极借鉴国际先进经验，深化科研合作，建设具有区域影响力的学术和科研中心，-别克帖诺夫表示。

加里梅拉对双方合作取得的成果给予积极评价。他表示，霍兹巴耶夫大学联合培养项目进展顺利，而科研合作已成为双方合作的重要支柱。

—我们在霍兹巴耶夫大学实施的合作模式取得了良好成效，事实证明，这一模式不仅能够惠及大量学生，也具备推广至哈萨克斯坦其他高校的潜力。我们将学生培养、科学研究以及服务社会和支持地方社区发展确定为三项核心优先方向，-加里梅拉说。

会谈期间，双方还重点讨论了联合科研项目的推进情况。

目前，霍兹巴耶夫大学与亚利桑那大学正在水资源、农业基因组学、生物信息学、硫资源综合利用、人工智能、数字医疗以及融合教育等多个领域开展合作研究。

其中，北哈州水资源监测、净化及高效利用项目已成为双方合作的重要内容之一。

此外，双方还共同推进农作物基因组选择研究，并开展哈萨克斯坦特色动植物遗传资源保护项目，包括里海海豹和格雷格郁金香等珍稀物种的基因保护工作。

与此同时，双方正合作研发硫资源深加工技术，推动高附加值产品开发，进一步促进科研成果产业化应用。

会谈结束时，双方一致表示，将继续深化教育和科研合作，不断提升人才培养质量，推动更多联合项目取得实质性成果。