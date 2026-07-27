政府总理会见“Network School”国际技术社区创始人

会谈中，双方探讨了在阿克莫拉州建立国际创新中心并随后扩展至阿拉套市的框架下，在人工智能、合格人才培养、科技创业发展和初创企业扶持等领域开展合作的前景。

会议还讨论了参与巴拉吉·斯里尼瓦桑人工智能电影节（设有奖金），以及在国际人工智能与数字桥梁论坛框架下举办网络国家会议（届时将有世界领先的科技公司参与）的事宜。

会议介绍了网络学院（Network School）的主要模式。网络学院是一个国际社区，汇聚了企业家、开发者、工程师和研究人员，共同学习和开展技术项目。该社区的活动包括教育项目、联合办公空间、会议、黑客马拉松和加速器活动。

巴拉吉·斯里尼瓦桑高度评价了哈萨克斯坦信息技术产业的潜力，并强调哈国拥有与全球资本和人才库建立合作的巨大机遇。此外，他还特别关注到网络学校项目完全由私人资金资助，并未获得国家拨款。会议期间，他与当地政府和社区共同提出了在布拉拜村建设网络科技城的构想。该项目计划在充分考虑自然景观和现有城市规划方案的基础上，建设模块化基础设施。该园区有望成为一个极具吸引力的中心，为信息技术专家、企业家和研究人员创造有利条件，集工作、教育和专业交流于一体。

别克帖诺夫指出，吸引国际级专家人才来我国发展，并拓展与全球科技界的专业联系至关重要。哈萨克斯坦新宪法将人力资本、教育、科学和创新发展列为国家活动的战略方向。宪法特别重视人工智能在国家发展中的作用以及公民个人数据保护。

今年，在国家元首的倡议下，哈萨克斯坦被宣布为“数字化和人工智能年”。目前，哈萨克斯坦正系统性地实施国家数字化转型和人工智能发展战略“数字哈萨克斯坦”。

此外，哈萨克斯坦正在建设发展数字经济所需的现代化基础设施。其中，主要举措包括阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）和正在埃基巴斯图兹实施的“数据处理中心谷”项目。此外，创意技术中心（TUMO）和“未来学校”教育项目也依托于Alem.ai国际人工智能中心开展。

与会者指出，合作与联合项目的实施将有助于改进现有的专业培训体系，并巩固哈萨克斯坦作为信息技术发展领先国际平台之一的地位。