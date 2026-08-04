政府总理会见香港赋生资本创始人

会谈中，双方探讨了能源领域长期合作的前景，特别是开发环保型航空燃料（可持续航空燃料，SAF）、引进智能能源解决方案和现代储能系统等问题。

此外，特别关注了阿拉套市首个实验性试点项目的启动。

- 《阿拉套市特殊法律制度宪法》为投资者提供清晰的法律保障、稳定的税收环境和“一站式”服务。阿拉套​​市可成为技术本地化和发展经验的试点平台。政府已准备好提供一切必要的支持。-总理说。

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李家杰博士阐述了他对未来合作的愿景，旨在建立赋生资本共识与哈萨克斯坦之间长期、大规模的伙伴关系模式。

- 我们非常荣幸能与哈萨克斯坦政府合作，支持阿拉套市的“绿色”转型。在此合作框架下，我们计划引进创新技术，助力阿拉套市乃至整个哈萨克斯坦树立可持续城市发展的新国际标准。-他说。

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根据会谈结果，阿拉套市政府、哈萨克斯坦能源部、农业部、交通部和赋生资本公司就“绿色哈萨克斯坦”项目签署了谅解备忘录。

该文件设想建立一个可持续航空燃料生产的综合生态系统，涵盖从农业原材料种植到加工和成品生产的整个过程。双方还探讨引入智能能源和镍氢储能系统领域的解决方案，以提高能源供应的可靠性并整合可再生能源。

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总理指示各部门政府机构和阿拉套市管理局协助实施试点项目。

赋生资本是李家杰博士创立的投资孵化平台。公司专注于绿色经济和先进技术领域的项目开发，尤其擅长智能能源解决方案和现代环保技术。李家杰博士是恒基兆业集团、香港中华煤气有限公司（中华煤气）及中华煤气智能能源有限公司的董事会主席，这三家公司的股票均在香港联合交易所上市。