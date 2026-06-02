政府总理会见中国香港特首

会谈中，双方探讨了加强贸易和经济合作的前景。特别是，双方讨论了交通物流路线的开发、扩大投资合作的机制，以及在数字化、教育和旅游等领域的联合项目。

- 发展与中国的互利关系是哈萨克斯坦外交政策的首要任务之一。如今，哈中伙伴关系已达到前所未有的高度，是睦邻友好、互信互长、长期合作的典范。过去一年，两国政治对话力度显著加大。两国元首互访和会晤有力推动了双边合作的全面发展。-他说。

Фото: Үкімет

李家超指出，会谈成果为与哈萨克斯坦的进一步互动开辟了新的前景。他表示，香港和中国内地商界代表均将哈萨克斯坦视为发展合作和进入中亚市场的重要伙伴。

- 我们看到，在贵国总统的领导下，哈萨克斯坦在短时间内取得了令人瞩目的可持续经济增长。哈萨克斯坦拥有巨大的发展机遇，与中国的关系具有战略性和长期性。此次访问进一步增强了我们对未来合作巨大潜力，以及“枢纽对枢纽”伙伴关系模式发展前景的信心。贵国位于中亚的战略要地，地处连接亚欧大陆的主要交通物流路线的交汇点。我相信，我们在许多领域都有着卓有成效的合作前景。-他说。

Фото: Үкімет

中国是哈萨克斯坦的主要贸易伙伴之一：去年，两国双边贸易额达到487亿美元。哈萨克斯坦与香港的双边贸易额增长了40%，达到1.8亿美元。哈萨克斯坦致力于打造更加有利的投资环境，并不断发展完善，重点发展制造业和先进技术。

“哈萨克斯坦-新疆-香港”模式被视为哈萨克斯坦与中国之间经济互动的一个有前景的模式，可进一步补充双边贸易。该合作机制将发展成为一个常设平台，用于交流意见和实施旨在促进相关各方商品和服务贸易的联合项目。

香港是哈萨克斯坦国产商品进入亚太市场的重要交通枢纽。别克帖诺夫提议利用哈萨克斯坦机场的基础设施，将货物从香港和中国进一步运往欧盟国家。

会晤期间，双方探讨了教育和文化交流领域的合作，尤其关注加强哈萨克斯坦与香港高校合作的问题。目前，约有500名哈萨克斯坦学生在中国香港学习，其中大部分学生的学费由香港特区政府和本地大学提供。

Фото: Үкімет

李家超宣布香港航空公司计划明年开通直飞阿拉木图的航线。双方指出，未来与哈萨克斯坦的航空交通将更加便捷，航班频次也将增加。双方采取的联合措施将进一步推动旅游业的发展。

根据会谈结果，双方确认了扩大经贸合作的意愿。哈萨克斯坦政府将采取一切措施，确保与香港在各经济领域的伙伴关系蓬勃发展。