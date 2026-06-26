哈政府总理会见新濠集团主席 就Alatau City项目深入交流

发展现代化旅游业，是哈萨克斯坦政府推动经济多元化、吸引外资进入以及培育经济增长新动能的重要政策方向之一。

会谈期间，双方重点围绕哈萨克斯坦旅游基础设施建设领域的合作前景，以及国际投资者参与“Alatau City”项目开发的可行性等议题交换了意见。

别克帖诺夫强调，哈萨克斯坦总统高度重视“Alatau City”项目的实施及相关配套基础设施建设。自2026年7月1日起，新宪法及关于Alatau City特殊法律体制的宪法性法律将正式生效。该法律框架明确了与投资者互动的公开透明机制，保障投资项目实施环境的长期稳定性，并引入现代化投资保护工具。

何猷龙表示，对参与哈萨克斯坦联合项目具有浓厚兴趣，并高度评价哈萨克斯坦在旅游及酒店服务业领域所展现出的巨大发展潜力。

会谈最后，双方均表示愿就推动现代化旅游基础设施建设保持密切合作与沟通。

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