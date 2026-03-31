政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫在会上指出，目前国家创新生态的发展主要依托四大核心创新创业机构。

他指出，在这些机构的支撑下，涵盖从创意孵化到融资加速的全周期项目正有序开展，其中包括专注于人工智能初创企业的"AI'preneurs"项目。自2024年9月启动以来，该项目已成功开展三期，共计孵化了35家人工智能初创企业。

据他介绍，人工智能和数字发展部正与阿斯塔纳市政府联合实施"阿斯塔纳创新加速器"计划。该计划旨在将初创项目引入城市治理环境并实现商业化应用。根据选拔结果，已有8个优选项目获得了资金支持。

统计数据显示，截至2025年底，阿斯塔纳枢纽中心入驻企业已累计创造超过3.25万个就业岗位。目前共有537家公司向全球111个国家提供IT服务出口。IT服务出口总额已达3280亿坚戈，较2024年显著增长44%。

马迪耶夫表示，当前的"指数级集群"是一个将科学研究、技术初创企业与工业制造融为一体的标杆性创新生态平台。

他指出，在该集群框架下，一系列专业技术中心网络正在成型。这些中心涵盖了机器人技术、无人机技术、游戏开发、网络安全、医疗技术、农业技术、工业4.0以及电子竞技等八大前沿领域。

在机器人技术中心，目前已实现了通过远程操作员对人形机器人的精准控制。通过将机器人与大语言模型进行整合，使其具备了与访客进行智能交互的能力。

—在无人机中心，"数实融合"（Phygital）竞技场及无人机操作员培训基础设施的建设已接近尾声。同时，人形机器人实验室也已在机器人中心投入运行，通过集成Alem LLM大语言模型，实现了远程控制与用户交互技术，-马迪耶夫介绍道。

据悉，所有技术中心的启动工作预计将于今年内全部完成。未来，该集群预计每年将孵化约500家初创企业，其中包括100余个硬件开发项目。"指数级集群"将成为哈萨克斯坦吸引全球创新资源的核心阵地。

【编译：阿遥】