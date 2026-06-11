政府总理：哈萨克斯坦经济规模首次突破3000亿美元

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫（Олжас Бектенов）出席第16届阿斯塔纳矿业与冶金大会（Astana Mining & Metallurgy 2026）并在全体会议上发表讲话时表示，2025年哈萨克斯坦经济保持稳健增长，国内生产总值（GDP）规模首次突破3000亿美元大关。

别克帖诺夫指出，2025年哈萨克斯坦经济增长率达到6.5%。这一成果得益于国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）推动建设现代化经济的发展战略，即以科技创新、投资增长、工业发展和人力资本提升为核心驱动力。

他说，新宪法为这一发展方向奠定了制度基础，进一步强化了产权和投资保护机制，巩固了法治原则，并为国家长期经济发展创造了稳定环境。

“这一点对于矿业和冶金综合体的发展尤为重要。无论是矿产资源开发、冶金产业还是深加工领域，大型项目的实施都需要大量投资和长期投资周期。因此，制度稳定性、监管政策的可预期性以及企业信心，已成为保障行业持续发展的关键因素之一。”别克帖诺夫表示。

他强调，哈萨克斯坦将继续实施立足自身竞争优势的现代工业政策，通过建设新一代工业生产体系，推动经济保持长期稳定增长。

据了解，阿斯塔纳矿业与冶金大会是矿业和冶金领域最具影响力的国际行业论坛之一，每年汇聚来自不同国家的政府代表、企业界人士、行业专家以及国际组织代表，共同探讨行业发展前景。

本届大会吸引了来自全球16个国家的1500余名代表参会，显示出国际社会对哈萨克斯坦矿业和冶金产业发展的高度关注。