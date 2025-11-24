政府总理召开会议部署未来三年民航发展规划

会上，别克帖诺夫听取了未来三年民用航空发展规划的介绍。规划特别强调要持续保持对国际民用航空组织（ICAO）标准的高度符合。根据ICAO最新审查，今年哈萨克斯坦的指标达到95.7%，高于世界平均水平的72.01%和欧洲平均水平的87.92%。

根据规划，将在多个方面开展大规模工作，包括对机场和空中导航基础设施进行现代化改造、拓展国内外航线网络，以及扩大机队规模。此外，还将通过引进国际培训中心，强化航空领域人才培养体系。

会议讨论了依托阿斯塔纳和阿拉木图机场发展航空枢纽的问题。目前，首都机场第二条跑道建设项目正在开展设计预算文件的编制准备工作。机场现代化改造内容包括建设货运和客运航站楼、更新基础设施等。阿拉木图机场现代化的“Horizon”战略计划旨在提升机场通行能力，规划对航站楼进行重建，并对跑道进行升级，以增加客流量。同时，将在机场基础上建设货运与技术集群以及相关服务生态系统。

会议还审议了旨在加强地区间互联互通的国内航线补贴机制。今年前10个月，民航客运量同比增长6%，超过1,300万人次。

别克帖诺夫指示交通部与竞争保护和发展署、金融监管署协同合作，加强对航空燃油供应体系中低效中介链条的整治，并要求加快推进交通运输领域的在建项目和新项目落地。

【编译：阿遥】