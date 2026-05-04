哈萨克斯坦调整移民政策：副总理巴拉耶娃解读四大核心方向
（哈萨克国际通讯社讯）5月3日，哈萨克斯坦副总理兼文化和信息部长阿依达·巴拉耶娃通过社交媒体发布视频，解读政府落实国家元首关于完善移民政策总统令的主要措施与优先方向。巴拉耶娃强调，此次政策调整标志着哈萨克斯坦移民管理模式正从"行政限制型"向"开放灵活型"发生根本性转变。
巴拉耶娃指出，此次改革并非简单的文件更新，而是提升国家竞争力的关键一步。其核心目标是为国民经济急需的各类人才和投资者建立一个公开、可预测且便捷的移民体系，使其能更有效地融入哈萨克斯坦社会，充分发挥专业潜能。
巴拉耶娃详细阐述了政府将重点推进的四个核心领域：
1. 打造"服务型"移民管理体系
政府将致力于实现移民服务的极简、公开和可及。
——"一窗式"办理：进一步扩大单一窗口服务范围，减少办事环节。
——全流程数字化：推动移民手续全程数字化处理，精简部门间协议流转，实现多部门数据互联互通，避免办事人员重复提交材料。
2. 深化行政流程"去官僚化"
通过技术手段提升管理效能，减轻办事负担。
——缩短审批时限：优化申请流程，显著降低办理各类移民证件的时间成本。
——数字化监控：引入先进数字监控工具，在确保管理精准度的同时，节省公民与国家资源。
3. 有计划吸引高端人力资本
哈萨克斯坦将实施更具吸引力的签证政策，以汇聚全球资本与智力。
—— "黄金签证"：正式引入该机制，为在工业、基础设施等关键领域进行大额投资的投资者提供长期、稳定的居留保障。
——人才绿色通道：简化工程、IT、医疗等专业领域高素质人才的准入标准，营造稳定的工作和生活环境。
4. 提升劳动力市场的灵活性
为应对高新产业人才短缺，政府将优化职业资格认定流程。
——简化资质认证：特别是在人才需求旺盛的高技术领域，大幅缩短职业资格确认周期。
——兼顾质量与安全：在提速的同时，继续执行严格的专业标准与安全评估，确保引入人才的质量。
巴拉耶娃强调，从长远战略来看，这些举措旨在增强哈萨克斯坦在投资、技术和人才方面的全球竞争力。
她最后指出，哈萨克斯坦的移民政策正在经历深刻转型，正从单纯的行政管理工具，演变为推动经济高质量发展、支持知识型经济增长的核心战略机制。