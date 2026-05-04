哈萨克斯坦调整移民政策：副总理巴拉耶娃解读四大核心方向

巴拉耶娃指出，此次改革并非简单的文件更新，而是提升国家竞争力的关键一步。其核心目标是为国民经济急需的各类人才和投资者建立一个公开、可预测且便捷的移民体系，使其能更有效地融入哈萨克斯坦社会，充分发挥专业潜能。

巴拉耶娃详细阐述了政府将重点推进的四个核心领域：

1. 打造"服务型"移民管理体系

政府将致力于实现移民服务的极简、公开和可及。

——"一窗式"办理：进一步扩大单一窗口服务范围，减少办事环节。

——全流程数字化：推动移民手续全程数字化处理，精简部门间协议流转，实现多部门数据互联互通，避免办事人员重复提交材料。

2. 深化行政流程"去官僚化"

通过技术手段提升管理效能，减轻办事负担。

—— 缩短审批时限：优化申请流程，显著降低办理各类移民证件的时间成本。

—— 数字化监控：引入先进数字监控工具，在确保管理精准度的同时，节省公民与国家资源。

3. 有计划吸引高端人力资本

哈萨克斯坦将实施更具吸引力的签证政策，以汇聚全球资本与智力。

—— "黄金签证"：正式引入该机制，为在工业、基础设施等关键领域进行大额投资的投资者提供长期、稳定的居留保障。

—— 人才绿色通道：简化工程、IT、医疗等专业领域高素质人才的准入标准，营造稳定的工作和生活环境。

4. 提升劳动力市场的灵活性

为应对高新产业人才短缺，政府将优化职业资格认定流程。

—— 简化资质认证：特别是在人才需求旺盛的高技术领域，大幅缩短职业资格确认周期。

—— 兼顾质量与安全：在提速的同时，继续执行严格的专业标准与安全评估，确保引入人才的质量。

巴拉耶娃强调，从长远战略来看，这些举措旨在增强哈萨克斯坦在投资、技术和人才方面的全球竞争力。

她最后指出，哈萨克斯坦的移民政策正在经历深刻转型，正从单纯的行政管理工具，演变为推动经济高质量发展、支持知识型经济增长的核心战略机制。