政府副总理：前11个月哈萨克斯坦GDP增速达6.4%

据悉，本次政府会议审议了2025年前11个月的社会经济发展成果。

数据显示，关键宏观指标——国内生产总值（GDP）增速达到6.4%。

为全面落实国家元首关于确保高质量发展和提升民众福祉的指示，政府持动经济持续保持稳健增长态势。

朱曼哈林指出，经济增长的主要驱动力来自工业和农业领域。其中，工业增速由7.3%提升至7.4%，农业增长6.1%。其他实体经济部门同样表现稳定：交通运输业增长20.3%，建筑业增长14.7%，贸易业增长8.8%。

朱曼哈林强调，落实国家元首关于经济多元化和发展国内生产的相关指示，已取得切实成效。

据他介绍，前11个月，制造业产值增长5.9%。在细分领域中，机械制造业表现尤为突出，产值增长11.6%。同时，食品生产增长8.7%，化工行业增长8.1%，石油加工业增长6.5%，整体发展态势向好。

朱曼哈林表示，政府正持续系统地推进以高质量产品满足国内市场需求。今年的一项重要成果是粮食产量连续第二年创下历史新高，总产量约为2700万吨。

他指出，总体来看，前11个月农工综合体增长6.1%，其中种植业增长7.6%，畜牧业增长3.5%。社会重要食品产量稳步提升，牛奶产量增长5%，肉类增长3%，鸡蛋增长1.5%。

在地区经济表现方面，朱曼哈林指出，阿克莫拉州（15.7%）、库斯塔奈州（15.4%）和北哈萨克斯坦州（10.5%）位居经济增长前列。

【编译：阿遥】