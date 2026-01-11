政府总理同经济学界专家座谈 聚焦民生福祉与产业升级

别克贴诺夫在主持会议时强调，确保经济持续稳定增长、切实提升国民福祉，始终是政府工作的首要任务。

他表示，定期同专家开展交流对话，对于获取专业研判、科学制定工作策略具有重要意义。

座谈期间，专家代表对当前经济增长的核心问题及未来趋势进行了深度评估，并结合全球经济格局与国际市场环境，分享了对国民经济增长预期及发展韧性的看法。与会专家还就行业现代化转型的优先次序、市场核心需求以及技术创新同产业链的深度融合等提出了针对性建议。

会议重点讨论了抗击通货膨胀、扩大本土产能、完善税收征管、保障人工智能发展所需的能源供应以及吸引外资等具体举措。

在探讨税制改革时，会议特别强调了改革平稳过渡的重要性。根据政府决议，对于超过增值税起征点的纳税人，将不追究其行政责任。此外，若纳税人在2026年4月1日前足额偿还税款本金，其产生的逾期罚息及滞纳金将予以核销免除。

别克贴诺夫在总结讲话中高度评价了政府与专家群体之间保持常态化对话的必要性，并要求相关政府职能部门对会议提出的各项建议进行深入研究与落实。

【编译：阿遥】