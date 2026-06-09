政府副总理访问华 哈中将加强创新城市建设合作

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦政府新闻处消息，正在中国进行工作访问的哈萨克斯坦副总理哈纳特·波兹姆巴耶夫（Қанат Бозымбаев）与深圳市市长覃伟中举行会谈，双方就吸引投资、发展创新生态系统、推进城市治理数字化以及应用现代技术等议题进行了深入交流。

会谈期间，双方重点讨论了阿拉套市（Alatau City）建设问题，以及借鉴国际先进经验打造具有全球竞争力创新城市的路径。

哈纳特·波兹姆巴耶夫表示，哈中两国正持续巩固和深化战略伙伴关系。

Фото: Үкімет

他说：

“2025年，两国贸易额达到创纪录的487亿美元。2005年至2025年期间，中国对哈萨克斯坦经济累计投资超过290亿美元。”

双方指出，在制定阿拉套市特殊法律制度和发展模式过程中，正在积极研究全球先进经验，其中包括深圳的发展经验。深圳在短短数十年间成长为全球创新、高科技产业和创业发展的重要中心，其成功实践对阿拉套市建设具有重要借鉴意义。

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深圳市市长覃伟中高度评价哈萨克斯坦建设阿拉套市的倡议，并表示愿进一步扩大双方合作。

他说，新一代城市建设项目的成功实施，需要具备长远战略眼光、开放包容的投资环境以及持续推进创新发展的能力。

会谈中，哈纳特·波兹姆巴耶夫邀请深圳企业和发展机构积极参与阿拉套市项目建设，重点围绕人工智能、数字基础设施、物流、绿色能源以及高科技制造业等领域开展合作。

会谈结束后，双方确认将继续推动深圳与阿拉套市之间的投资与经贸合作，为两地创新发展注入新的动力。

此前，哈纳特·波兹姆巴耶夫曾表示，阿拉木图地铁暂时不会延伸至阿拉套市。政府计划以轻轨交通系统（LRT）作为未来连接该区域的重要公共交通方案。