政府总理别克帖诺夫视察边境口岸及物流综合体建设

别克帖诺夫走访了位于哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦边境的库尔岱和卡拉苏公路过境点，详细了解基础设施状况、通行能力、存在问题以及未来发展规划。

交通部部长努尔兰·萨乌然巴耶夫和国家安全委员会边防局副局长乌兰·阿比阔夫分别汇报相关情况，以及为落实总理指示所开展检查的结果。

目前，哈萨克斯坦与欧亚经济联盟成员国接壤的边境共有39个公路过境点，其中2个已完成升级改造，另有10个正在施工。其中部分工程位于哈俄边境，未来还将扩展至其他口岸。

别克帖诺夫指出，边境设施是推动跨境合作、保障国际客货运输的重要环节。他要求有关部门确保改造工程质量和进度，加快引入数字化技术，简化通关流程，为公民和外贸参与者创造更加便利的条件。

当天，别克帖诺夫还考察了一个工业—贸易—物流综合体建设项目。该综合体建成后将成为“西欧—中国西部”国际走廊上的商品存储、加工、集散和销售中心。

在听取项目进展情况时，别克帖诺夫对建设进度滞后提出批评，要求尽快采取有效措施，并严格把控施工质量和时间节点。

据此前报道，为贯彻落实国家元首的重要指示，哈萨克斯坦政府决定成立“预防和惩治毒品违法犯罪行为国家机关工作协调全国总部”。

【编译：阿遥】