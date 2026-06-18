政府总理：哈萨克斯坦创意产业规模已达30亿美元

别克帖诺夫在发言中强调，哈萨克斯坦政府已将支持文化与创意活动提升至国家政策的优先事项，并将其视为战略性发展方向。

—今年3月，哈萨克斯坦举行了全民公投并修订了新宪法，该宪法将于7月1日正式生效。值得一提的是，新宪法首次从宪法层面确立了大草原千年来历史传承的连续性。此外，5月在阿斯塔纳举行的"金帐汗国"国际研讨会成果丰硕，吸引了来自全球20多个国家的历史学家和文化学者参与。新宪法还明确规定了对智力及创造性活动的法律保障，-他强调。

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随着文化与创意产业逐渐成为经济增长的重要推动力，哈萨克斯坦创意产业目前已涵盖40多个活动领域，从业人员达15万人。近年来，创意部门的增加值总额增长了四分之一，规模已达到30亿美元。

哈萨克斯坦在电影、音乐、设计、游戏产业及数字内容开发方面均取得了显著成果。国产电影、电视剧、音乐作品及数字产品正积极开拓海外市场，在向国际观众展示哈萨克斯坦丰富文化遗产的同时，不断强化国家的出口潜力。

创意产业的蓬勃发展也得到了国际排名的印证。哈萨克斯坦在世界知识产权组织排名中的地位持续提升，其中在全球创新指数中的表现尤为突出。在"创意产出"指标上，哈萨克斯坦2025年的排名提升了32位。

别克帖诺夫强调，人工智能将成为驱动经济各领域发展的核心要素。

—根据哈萨克斯坦国家元首的法令，2026年被定为'数字化与人工智能之年'，我们的目标是对公共生活的所有领域进行全面数字化转型。人工智能正在彻底改变内容创作方式，在拓展创作潜力的同时，也为推广文化产品开辟了全新路径。例如，哈萨克斯坦的Higgsfield公司在利用AI技术进行视频生成领域已处于世界领先地位。这一'数字独角兽'初创企业的实践证明，我们国民的才华与能力不仅备受市场青睐，更具备引领技术市场新潮流的实力，-他说。

此外，哈萨克斯坦总理还重点介绍了国家在文化遗产数字化方面的进展。为保护具有历史意义的珍贵遗址，哈萨克斯坦启动了"数字副本库"国家平台，利用高精度LiDAR扫描和3D存档技术进行保护。

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与此同时，"E-Museum"（电子博物馆）平台也在持续壮大，目前已覆盖300家博物馆，数万件博物馆展品被纳入数字目录。在电影保护方面，"哈萨克斯坦电影黄金储备"修复工作进展顺利，近几年已有43部上世纪拍摄的电影完成了数字化修复。