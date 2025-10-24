政府总理：哈萨克斯坦积极与联合国在社会领域开展合作

- 联合国国际劳工组织、国际移民组织、联合国儿童基金会等组织的代表特邀出席今天的会议。我谨向各位嘉宾和论坛其他参与者表示诚挚的感谢。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在年度国情咨文中指出，国家将竭尽全力确保每位公民都能获得体面的收入、优质的社会服务，并对未来充满信心。为此，消除社会不平等、建立专业化的社会服务体系，以及在该领域引入最佳的国际标准是国家的首要任务之一。为实现这一目标，哈萨克斯坦政府正积极与联合国、国际劳工组织和国际社会保障协会合作。主要目标是最大限度地减少全球挑战对社会保障体系的影响。-别克帖诺夫说。

政府总理指出，当今国际劳动力市场正在发生根本性变化。人口可持续发展，以及随着预期寿命延长而增加劳动年龄人口数量已成为紧迫问题。

- 国内移民、地区间不平等、平台就业的广泛存在——所有这些都要求不断完善国家的社会保障体系。在此期间，哈萨克斯坦与国际组织合作，正在实施一系列旨在保障残疾人和社会弱势群体权利的重大项目，建立特殊社会服务体系，并通过了未来五年包容性政策构想，并批准了联合国《残疾人权利公约》。哈萨克斯坦还与国际劳工组织建立了有效的伙伴关系，并正在共同努力完善国家立法。此外，国家元首在今年的国情咨文中强调了大规模数字化和人工智能在社会保障体系中的重要作用。如今，数字化正积极融入社会劳动关系的各个领域，从而实现大数据处理。国际社会认为，哈萨克斯坦的数字家庭地图被评为去年最佳数字项目。目前，该地图涵盖了600万个家庭的数据，并以积极主动的方式提供11类公共服务。-他说。

别克帖诺夫还指出，创新项目包括正在实施的统一数字平台和社会服务门户网站。

【编译：小穆】