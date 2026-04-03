政府总理：数字化与人工智能将引领机械制造业升级

别克帖诺夫指出，在全球竞争背景下，产品的技术含量已成为核心竞争力之一。

—这实际上意味着，要全面推进数字化、机器人化与人工智能的深度融合。正如国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫所强调的，哈萨克斯坦应发展成为中亚地区领先的数字枢纽，-别克帖诺夫表示。

与此同时，在工厂生产环节引入新技术，将成为本轮大规模工业转型的关键所在。

—全球实践表明，在生产过程中引入人工智能技术，可使设备维护成本最高降低40%，-别克帖诺夫说。

据介绍，哈萨克斯坦已出现多个成功应用案例。例如，萨热阿尔卡汽车制造厂利用人工智能对潜在故障进行预测，有效避免了生产线的突发停工；而欧亚资源集团则通过数字助手与分析平台优化从物流到电力消耗的各项流程，仅去年就节省了约550亿坚戈的运营成本。

—这些案例充分表明，智能技术能够带来显著的经济效益。当前，我们的目标是从局部自动化迈向更高阶段——推动“智慧工厂”建设。必须将人工智能应用于产品设计和质量管理，这不仅将提升本土制造商的竞争力，也将助力其在长远发展中确立面向全球市场的全新质量标准，-别克帖诺夫总结道。

【编译：阿遥】