政府总理别克帖诺夫与世界银行、雪佛龙、壳牌高层举行会谈

消息称，别克帖诺夫分别会见了世界银行欧洲与中亚地区副行长安托内拉·巴萨尼、雪佛龙公司上游业务总裁克莱·内夫，以及壳牌公司勘探与生产部总裁彼得·科斯特洛。

别克帖诺夫向与会嘉宾介绍了哈萨克斯坦新宪法正式生效的有关情况。

—国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已为政府确定了向新经济模式转型的发展任务。今年，全国将有200多个新的生产项目投入运营，这将为经济持续增长、扩大就业和提升高附加值产品产能注入新的动力。哈萨克斯坦政府将继续为国际投资者营造稳定、可预期的营商环境，并围绕国民经济优先发展方向推动更多长期合作项目落地，-别克帖诺夫表示。

Фото: пресс-служба Правительства РК

巴萨尼高度评价了哈萨克斯坦近年来推进的改革举措，并认为这些改革为国家可持续发展奠定了坚实基础。

—首先，我谨祝贺哈萨克斯坦新宪法正式生效，这对国家具有重要的历史意义。我也注意到，近年来哈萨克斯坦经济发展成绩显著，国内生产总值保持较快增长，居民生活水平持续改善。这些成果正推动哈萨克斯坦朝着高收入国家目标稳步迈进，而这也是总统提出的重要发展目标之一，-巴萨尼表示。

双方还就《2026—2031年伙伴关系框架战略》的落实情况进行了讨论，重点围绕加快经济多元化、提升经济可持续性和竞争力、进一步发挥私营部门作用等议题交换意见。同时，双方回顾了长期合作成果。目前，世界银行已在哈萨克斯坦交通、教育、数字化、生态环保和绿色技术等领域实施50多个合作项目，总金额超过80亿美元。

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巴萨尼表示，哈萨克斯坦在跨里海国际运输路线建设中的作用不断增强，在数字化转型和人工智能领域也取得了积极进展，其改革实践为其他国家提供了有益借鉴。

在与科斯特洛的会谈中，双方重点讨论了卡沙甘油田和北里海项目实施中的重点问题，以及地质勘探合作前景。科斯特洛表示，壳牌公司有意继续扩大在哈投资，并积极参与新的合作项目。

与内夫会谈时，双方围绕田吉兹和卡沙甘项目建设进展、新建设施稳定运营以及地质勘探合作等议题进行了交流。双方一致认为，应进一步提高油气行业本地化水平，同时加快高素质本土专业人才培养，为行业长期发展提供有力支撑。