政府总理与投资商探讨制造业发展问题

具体来说，政府总理会见哈萨克斯坦外国投资者委员会协会主席叶尔兰·多斯姆别科夫、阿尔斯通哈萨克斯坦公司总经理杰罗姆·博耶和Polpharma Santo公司总经理亚当·阿列克谢尤克。

会见哈萨克斯坦外国投资者委员会协会主席时，双方讨论了当前与投资公司互动的问题，以及进一步发展互信对话的措施。双方重点关注了对我国具有战略意义的基础设施项目的实施情况，并讨论了即将召开的外国投资者理事会第38届全体大会的筹备工作。

Фото: Үкімет

政府总理与阿尔斯通哈萨克斯坦公司总经理重点讨论了铁路机械行业的发展，以及拓展电力机车装配厂成品出口市场的前景。目前，该厂的生产本地化率已从10%提高到35%。

此外，别克帖诺夫与Polpharma Santo公司总经理就医药行业投资项目的实施进展情况进行了讨论。该公司计划生产80多种哈萨克斯坦本土活性药物成分，这些成分是药品的基础。该项目旨在增强哈萨克斯坦在制药行业的自主性，确保该行业的可持续发展和投资吸引力。

Фото: Үкімет

当前，波兰制药集团Polpharma在哈萨克斯坦的总投资超过1.3亿美元，创造了800多个就业岗位。该公司拥有超过280种替代药物，涵盖12个制药类别，用于治疗各种疾病。

最后，总理指示各部委和相关机构处理投资者提出的问题和建议。

【编译：小穆】