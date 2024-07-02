政府总理与中石油董事长会谈 重点推进能源领域合作项目

双方重点关注了奇姆肯特炼油厂产能扩建联合项目。与会者详细了解了项目进展情况，重申了加快项目实施步伐，确保按时投产的共同意愿。

为了配合奇姆肯特炼油厂扩建项目，双方还讨论了扩建肯吉亚克-阿特劳和肯吉亚克-库姆科利输油管线具体措施。据悉，哈中两国专家团队正在进行必要的测算。

别克帖诺夫和戴厚良还以“贝纽-博佐伊-奇姆肯特”天然气管道一期项目的成功案例为例，展望了进一步深化两国天然气领域合作的前景。

别克帖诺夫指出，中哈合资企业取得了成功并产生了显著的经济效益。他同时强调，通过与当地商品和服务供应商密切合作，逐步提高本地含量具有十分重要的意义。

-与其他国家一样，哈萨克斯坦将确保国家能源安全作为重要的战略任务。新建和扩建炼油厂是首要任务之一。我们尤其关注扩大奇姆肯特炼油厂的产能。提高本地含量是所有项目实施过程中的优先考量之一。如果国内无法生产所需商品或设备，我们将建议在哈萨克斯坦境内尽快实现生产本土化。-别克帖诺夫表示。

【编译：阿遥】