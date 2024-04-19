政府总理与中俄企业高管共同探讨聚乙烯一体化项目

会谈期间，三方签署了协议，正式确认了SINOPEC加入该项目。根据项目股权结构，哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）持股40%，SINOPEC持股30%，西布尔集团持股30%。

政府首脑强调了该项目的重要性，因为它旨在生产高附加值产品。

聚乙烯广泛应用于医疗、国防、食品、建筑、航天等领域。该项目将生产各种产品，从耐磨塑料管、建筑材料、药品、注射器、假肢到防弹衣、宇航服和汽车零部件。目标市场包括哈萨克斯坦、独联体、中国、土耳其和欧洲国家。同时，国内销售价格将低于进口价格。

-哈萨克斯坦国家元首将深加工碳氢化合物列为石油天然气行业发展的关键方向之一。我国经济的优先发展方向是促进高附加值产品的生产，即在技术链中迅速增加附加值的出口产品。从原料乙烷到聚乙烯的附加值将增加20倍，从每吨80-90美元增加到1600-1800美元。“聚乙烯”项目无疑将为制造业和整个国家经济发展注入强劲动力。据专家估算，到2030年，该项目对哈萨克斯坦国内生产总值的贡献将约为1.2%。-别克贴诺夫表示。

该项目预计将于2029年建成。在此期间，预计将创造超过8000个就业岗位，在运营期间，将创造约850个固定就业岗位。

别克贴诺夫强调，政府将全力支持该项目。

-我们在政府层面全力支持对国家经济至关重要的项目的实施。同时，希望两家企业能够提高本土化比例。为此，需要确定必须从国内制造商采购的商品和设备清单。此外，还需要特别关注本土专家的培训。哈萨克斯坦政府非常重视最大限度地吸引国内人才，包括项目管理职位。期待在其他联合项目中也采用类似的做法。-别克贴诺夫说。

除聚乙烯生产基地外，还计划建设气体分离综合设施和主管道。