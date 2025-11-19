政府总理指示在流感季节加强医疗服务质量监管

自今年流行季（自9月1日起）开始以来，全国共记录146.1万例急性呼吸道病毒感染，较2024—2025年上一流行季同期下降20%。其中66%的病例发生在14岁以下儿童中。过去一周，全国报告18.3万例急性呼吸道病毒感染，较上一流行季同期增加16%。

截至目前，本流行季已确认590例实验室检测阳性的流感病例，其中包括587例A型（H3N2）流感（即自2001年起在哈萨克斯坦出现的“香港流感”毒株）以及3例A型（H1N1）流感。

阿勒纳扎尔沃娃指出，今年的流感传播在第41个自然周（10月上旬）即已被发现，较上一流行季略早。本次流行季未发现此前未在哈萨克斯坦传播过的新型流感病毒。出现症状的患者同时接受其他非流感病毒检测，目前全国范围内检测到鼻病毒、副流感病毒、腺病毒、博卡病毒、冠状病毒、呼吸道合胞病毒（RSV）和人偏肺病毒等。她强调，急性呼吸道病毒感染患者中66%为14岁以下儿童。

卫生部数据显示，过去一周全国学校学生中登记了6000多例急性呼吸道病毒感染，占所有患者的约4%。截至目前，已有210万人接种了流感疫苗，所使用的疫苗可有效抵御本流行季的主要毒株，包括A型（H3N2）流感。

考虑到急性呼吸道病毒感染和流感的季节性增长，初级卫生保健机构已加强防控工作，包括强化分诊室运行和严格执行防疫制度；全国的抗病毒药物、退烧药、个人防护用品和消毒用品储备充足。

对此，总理沃勒扎斯·别克帖诺夫强调，病毒性疾病季节已经开始，政府必须确保向就医群众提供高质量的医疗服务。他指示卫生部与各地政府共同加强对医疗服务质量的监管，并在必要时准备扩增住院床位，组织流动医疗队开展工作。

总理特别强调，药品供应必须得到保障，全国所有药店都应具备足量的抗病毒药物。同时，需要进一步加强公众防疫宣传，提高民众对病毒性疾病预防措施的认识。

相关监督工作已交由卫生部负责。

【编译：达娜】