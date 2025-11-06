政府总理在西哈州调研工业发展与哈俄地区间论坛筹备工作

别克帖诺夫考察了西哈州多处工业和社会基础设施项目，听取了有关吸引投资、推动农工综合体深加工以及在生产领域推广数字化技术等方面的汇报。

据西哈州政府介绍，今年前九个月，全州工业产值增长了4.7%，其中加工业增幅达20.8%。

Фото: primeminister.kz

在QazExpoCentre-Pipe生产基地，别克帖诺夫考察了为油气行业生产螺杆泵、套管及无缝管的技术流程。该企业年产管材4万吨，其产品受到国内外石油企业和服务公司欢迎。

此外，总理听取了该地区大型投资项目推进情况的汇报。截至2025年上半年，西哈州吸引的外国直接投资总额达11亿美元，在全国位居第三，仅次于阿拉木图和阿斯塔纳。州长纳瑞曼·托列哈利耶夫介绍，目前全州正在实施73个新投资项目，预计未来五年将创造超过1万个工作岗位。

别克帖诺夫强调，投资项目的最终成果应体现在创造就业、推动经济增长上，目标是不断提高民众收入和生活质量。他要求地方政府在工业、能源、基础设施建设和农业综合体等重点领域积极与投资者合作。

Фото: Үкімет

在“库布雷”有限责任公司，别克帖诺夫了解了农产品深加工领域的发展情况。该公司拥有一个肉类加工综合体和一家罐头生产厂，目前生产了全国约65%的罐头产品，提供700多个工作岗位。公司产品涵盖200多个品种，销往全国各地，并出口至阿联酋、中国、土耳其、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等国。未来，公司计划建设一个可容纳2万头牲畜的育肥场，以建立稳定的原料供应基地。

Фото: Үкімет

截至今年第三季度末，西哈州农业总产值同比增长约6%。该地区肉牛存栏量居全国首位，目前运营的16个育肥场总容量达4.56万头牲畜。

别克帖诺夫强调，要确保国内市场优先供应本国产品，并指出有必要进一步推动农业综合体的深度加工发展。

Фото: Үкімет

在工作访问框架内，总理还听取了将于11月11日至12日在乌拉尔市举行的第二十一届哈萨克斯坦—俄罗斯跨区域合作论坛的筹备工作汇报。

【编译：阿遥】