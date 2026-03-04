政府副总理：中东局势对物流影响有限 油价波动或推高坚戈汇率

—俄乌冲突已持续较长时间，我们的物流链条已根据形势作出相应调整。至于波斯湾方向，这条线路目前并非优先通道。我们极少使用波斯湾港口，例如阿巴斯港。虽然确有部分货运往来，但总体规模尚不足以对全国物流体系产生决定性影响。主要原因在于相关基础设施条件有限，且过境距离较长。尽管直线距离看似更近，但需途经多个国家领土。因此，我认为当前中东局势不会对我国整体物流造成重大冲击，-朱曼哈林在马吉利斯（议会下院）全体会议结束后对媒体表示。

在他看来，更值得关注的风险在于全球油价波动背景下坚戈汇率可能出现的变化。

—原油价格大幅波动势必对汇率及相关差额产生影响。频繁而剧烈的汇率波动本身并非积极信号，-朱曼哈林补充说。

他强调，政府正与国家银行保持密切协作，持续评估局势对坚戈汇率可能带来的影响。

—通常情况下，若油价上涨，坚戈往往趋于走强而非贬值。问题的关键并不在于坚戈升值还是贬值，而在于波动幅度是否过大。剧烈波动容易引发市场担忧，而当前我们最需要的是可预期的稳定环境，-他说。

【编译：阿遥】