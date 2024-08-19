政府总理视察哈中边境交通物流中心

视察期间，总理听取了该地区交通物流领域的发展汇报。

数据显示，交通物流业占该地区社会经济总额的7%。上半年，货物运输由年初的55.7%增至101.1%。

总理了解了“Nur Zholy Customs Service”国际物流中心“Cross-Docking”技术的运营情况。该中心的工作旨在通过引入新技术促进和加速运输来增加货物周转量。

此外，为了高效和快速处理货物，并提高海关吞吐量，今年1月开设了“Dostyk Customs Service”。当前，该中心的承载能力为每天150-200辆车，仓库日均周转量为200-250吨。货运周转潜力为每年120万吨货物。

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别克帖诺夫还参观了配备各种铁路轨道的“Dostyk TransTerminal”多功能货物转运站。

报告显示，2021年7个月装载了66 200个集装箱（20英尺当量），今年重新装载了101 000个集装箱，同比增长35%。根据计划，今年的集装箱装载量为18万个。“Dostyk TransTerminal”计划实施每年可容纳16万个集装箱、耗资32亿坚戈的专用设备建设项目，创造额外的50个就业岗位。

视察期间，政府总理还参访了“Alakol”过境点，并了解货物运输工作和现代化工程项目的进展。

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政府首脑指示进一步开发运输和物流潜力，提高基础设施能力的增加，以满足不断增长的货物流量。去年，哈中双边贸易增长30%，达315亿美元。海关手续的简化将进一步加强哈萨克斯坦作为该地区主要过境运输走廊的地位。

-正如国家元首指出，利用我们的竞争优势确保经济可持续增长至关重要。我们有充分的条件把哈萨克斯坦打造成欧亚大陆的主要交通枢纽之一。我们常说哈萨克斯坦是内陆国，但中国对我们来说就像海洋。为此，我们需要共同努力，确保全面过境运输。我们正在积极开发过境走廊，与阿塞拜疆和格鲁吉亚达成了协议。扩建多斯特克-莫因特铁路线将为运输领域的发展带来新的动力。我们看到该领域的发展前景，仍有新的投资意向。这将有助于将过境运输量提升至几倍。-别克帖诺夫说。

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【编译：小穆】