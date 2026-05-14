政府总理主持召开轻工业发展会议 强调扩大本土制造支持力度

会上，政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林强调了轻工业在社会民生领域的重要作用。他指出，该行业从业人员中女性占比高达60%。

工业和建设部部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫在会上汇报了轻工业当前发展现状、面临的主要问题以及未来发展前景。数据显示，2025年哈萨克斯坦轻工业产值已达到2600亿坚戈。今年年初以来，制造业整体增长9.9%，其中轻工业产值同比增长2.2倍。尽管行业增势明显，但进口产品占比偏高的问题依然较为突出。

会议重点讨论了提高成品产出率和深加工水平的具体措施，内容涵盖生产设施现代化、加工能力扩张、本土化水平提升、专业人才培养以及增强本土制造商市场竞争力等多个方面。

围绕支持本土生产商议题，与会人员还进行了专门讨论。为推动精准扶持政策落地，相关部门正依托“本土商品、工程和服务供应商名录”开展系统性工作。“阿塔梅肯”国家企业家协会董事会主席哈纳特·沙尔拉帕耶夫则提出，应加强特殊用途轻工业产品认证体系建设，以确保相关产品符合安全标准。

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—国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已提出强化国家经济潜力的重要任务。今年前四个月的数据表明，制造业继续保持稳定增长。轻工业不仅具有显著经济效益，同时也承担着重要社会功能。我们必须进一步加大对本土制造商的支持力度，-别克帖诺夫表示。

他同时责成相关部门建立全新的激励机制，在保障本土生产商获得市场配额的同时，进一步激发企业扩大生产规模的积极性。