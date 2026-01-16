政府总理主持召开国际金融机构合作协调理事会会议

会议期间，与会者讨论了诸多旨在提高与国际金融机构在经济改革和投资项目实施框架下互动效率的问题。会议审议了协调理事会上次会议各项议定书任务的执行情况，并提出了进一步优化和加快项目实施程序的建议，以及扩大联合项目的前景。

总理宣布，根据国家元首的指示，哈萨克斯坦战略规划和改革署署长阿赛特·伊尔哈利耶夫已被任命为与国际金融组织合作的国家联络人。

他同时还指出，这种方法将使项目实施更加规范，并加快联合项目和分析研究的审批速度。

世界银行驻哈萨克斯坦代表安德烈·米赫涅夫提议批准一项多年投资计划，其中包括国家贷款和国家担保，并指明资金来源，以便规划和有效实施优先项目。

会议分别讨论了能源转型领域的各项举措。与会者审议了关于整合能源转型优先项目，以及建立旨在吸引长期国际融资的国家投资平台的提案。会议强调了能源转型作为提高能源安全、促进技术创新和吸引投资的重要意义。

哈萨克斯坦能源部，以及生态和自然资源部与欧洲复兴开发银行共同制定了《哈萨克斯坦公正能源转型（KazJETP）国家投资平台概念（2025 年）》，重点关注能源领域。

能源部门平台被视为吸引大规模国际融资和实现哈萨克斯坦气候目标的有效综合系统方法。该机制旨在确保气候融资的协调，整合国际金融机构、政府机构和私营部门的资源。

会议还讨论了在国际金融机构参与下实施的若干基础设施项目的问题，其中包括水资源管理、防洪和市政基础设施领域的项目。特别是亚洲开发银行参与的阿克莫拉州伊希姆河逆流闸建设项目和阿克莫拉州斯捷普诺戈尔斯克市污水处理厂改造项目。

会上，总理强调了与国际金融机构建立伙伴关系对于可持续经济发展和吸引重点领域投资的重要性。政府将继续支持旨在实现长期可持续发展的各项举措，并迅速应对新出现的问题。

根据会议结果，别克帖诺夫指示各国家机构与国际伙伴合作，制定拟议方案，协调行动，并确保联合投资项目及时实施。

