政府总理主持召开会议部署落实总统指示 重点聚焦提振经济与改善民生

别克帖诺夫在会上指出，总统11日在政府扩大会议上强调，新宪法草案进一步明确了“国家为人民服务，而非人民为国家服务”的原则。宪政改革不仅旨在推进政治现代化，也为实现经济高质量增长创造条件。当前首要任务是提高居民收入和生活水平，这是政府必须交出的实际成果。

推动收入增长与稳定物价

副总理兼国家经济部长塞利克·朱曼哈林介绍，政府将围绕提高收入、降低通胀和支持实体经济展开工作，并会同国家银行制定将通胀率降至9%—11%的计划。到5月1日前，将通过《2026—2029年居民收入提升计划》。同时，继续通过EGov Business平台完善企业支持机制，推进“单一窗口”服务。

财政部将加强税收和海关管理数字化，提高预算透明度，扩大数字坚戈在公共资金监管中的应用，并对预算项目开展全面审查。政府还将推动建立更加透明、可预期的税收体系，优化对中小企业的监管机制。

加快数字化与人工智能应用

会议强调加快国家治理数字化转型。人工智能与数字发展部介绍，将推进QazTech统一平台建设，加强网络安全，发展行业数据湖系统，并推动Smart Cargo等平台与国家系统对接。政府还计划设立数字化融资基金，扩大人工智能在公共管理和商业领域的应用。

推进能源、工业与交通重点项目

能源部汇报，到2029年前将新增13.3吉瓦发电能力，并加强国家统一电力系统建设。政府要求按期推进炼油、油气化工及煤电项目建设，保障能源安全。

工业与建设部表示，将推动国内生产发展和特殊经济区转型升级，鼓励深加工和高附加值产品出口。农业领域将加强食品安全与出口能力建设，完善兽医监管体系，并提升农业合作机制。

交通领域方面，政府要求加快铁路和公路基础设施建设，提升过境运输能力。今年货运过境量目标不少于4000万吨，并全面推进运输数字化。

完善社会保障与公共服务体系

在教育、卫生和社会保障方面，政府将通过数字化手段提高财政资金使用效率。卫生部门将建设统一国家医疗信息系统，完善医疗数据管理。社会保障系统将依托统一数字平台推进主动式服务，整合“社会钱包”系统，提高支持措施精准度。

会议最后，别克帖诺夫强调，总统提出的任务必须转化为可衡量、可落实的实际成果。各部委和地方政府要确保各项工作高质量、按时完成，切实实现居民收入和福祉的提升。

【编译：木合塔尔·木拉提】