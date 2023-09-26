政府总理主持召开会议讨论应对废弃物堆积挑战

斯马伊洛夫指出，废弃物堆积和自发垃圾场大量出现已经成为紧迫的生态问题之一。为改善这一状况，世界上许多国家已着手引进新式垃圾回收利用和再处理技术。

-在许多国家，已建立了适当的废物处理设施，并形成了垃圾分类管理文化。在大多数欧洲国家，废弃物回收率已经达到了50%。瑞典以其卓越的表现处于领先地位，其生活垃圾回收率达到了99%。然而，我们仍然在使用过时的垃圾处理方法，即储存和填埋。每年，哈萨克斯坦产生约450万吨固体生活垃圾。- 斯马伊洛夫强调。

政府总理同时指出，国内废弃物管理方面的措施还不够完善。他提到现代化垃圾处理厂建设项目尚未启动，并指出乡村垃圾处理目前的困境。

-仅在今年3至9月，全国各地发现了5500处未经许可的垃圾场。行政处罚并未带来明显的改善。也就是说，缴纳罚款比将垃圾送往垃圾填埋场更加便宜和省事。我们需要改变现行的做法。我们需要建立一个具体的垃圾处理和回收利用系统。-斯马伊洛夫说道。

政府总理要求各州市在11月1日之前批准公共场所垃圾管理计划，并在年底之前将未经许可的垃圾堆积场总数减少一半。

他还指示相关部门参照欧洲国家的最佳实践，为新型垃圾处理和回收利用设施建设提出项目建议。

【编译：阿遥】