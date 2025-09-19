政府总理主持召开改善投资环境理事会例会：推动商品数字标签系统实施

会议重点审议了在贸易领域引入数字解决方案的问题，其中包括发展消费品数字标签系统的措施。

目前，哈萨克斯坦已为引入标签化创造了条件：批准了需贴标签的商品清单，并制定了至2029年的分阶段实施时间表。同时，一项明确主要方向和目标指标的《2030年前贸易政策构想》正在制定中。

根据贸易和一体化部数据，目前已有三类商品强制实行标签化。实践证明，该措施成效显著：烟草制品带来的预算收入增长1.5倍，鞋类增长3倍，药品增长1.8倍；非法烟草识别效率提高6倍以上，查获金额从2022年的20亿坚戈增至2024年的128亿坚戈。与此同时，对最终商品价格的影响不到1%。

会上，参会代表就哈萨克斯坦经济与数字化改革发表了意见。

美国驻哈萨克斯坦大使馆临时代办维多利亚·贾斯汀·桑切斯肯定了哈方在消费者保护和打击非法贸易方面的努力。

欧盟驻哈大使阿莱什卡·辛基奇指出，逐步引入数字标签系统对增强投资者信心至关重要，有助于降低商业成本并维持可预测的营商环境。

埃菲斯哈萨克斯坦公司总经理埃尔坦·库尔特强调了分阶段实施的重要性，而宝洁分销公司总经理安德烈·巴什基罗夫则建议借鉴其他国家的经验。

贸易和一体化部副部长阿塞特·努斯波夫表示，引入标签系统将伴随影响评估，其最终目标不仅是保护市场免受假冒伪劣产品侵害，还要提升本土生产商竞争力，扩大出口。数字标签将成为稳定市场、增强消费者信任、提高供应链透明度和监管效率的重要工具。

会议总结时，别克帖诺夫强调，哈萨克斯坦致力于保持透明和可预测性，以吸引长期投资。政府将继续推动生产能力扩大和本土化水平提升，深化经济数字化转型，并将商品数字标签系统作为减少影子经济比重、保护消费者权益和提高市场透明度的关键措施之一。他责成相关部门认真研究企业界的意见，确保标签系统实施不会给商业带来额外负担。

【编译：阿遥】