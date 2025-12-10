中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    17:43, 10 12月 2025 | GMT +5

    政府批准扩边：阿克套海港特区面积扩大 投资目标上调

    哈萨克国际通讯社讯）根据哈萨克斯坦政府12月5日的决议，阿克套海港经济特区的边界已获扩大。

    政府批准扩边：阿克套海港特区面积扩大 投资目标上调
    Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

    文件指出，阿克套海港经济特区地处曼格斯套州，其范围涵盖阿克套市、扎瑙津市，以及穆奈勒县、喀拉科亚县和图普卡拉甘县的交界区域。

    根据决议，经济特区总面积（包括阿克套国际机场在内）现为9,814.503公顷，均为哈萨克斯坦共和国领土不可分割的一部分。此前，经济特区面积为4,407.503公顷。

    与此同时，阿克套海港经济特区的区域规划也进行了更新。根据新规划，特区面积划分如下：

    • 港口区域：656.3543公顷；
    • 工业区域：7,428.1487公顷；
    • 物流区域：1,730公顷。

    经济特区设定了新的2052年发展目标：

    • 总投资额：13,200亿坚戈（此前为9,800亿坚戈）；
    • 特区内商品与服务（工作）产值：16,000亿坚戈；
    • 入驻企业数量：180家（此前为150家）；
    • 创造就业岗位：7,900个（此前为5,800个）。

    在经济特区总产值中，哈萨克斯坦本地化率将维持在83%，保持不变。

    【编译：阿遥】

